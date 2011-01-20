МЗС: закриття ОУР завдасть істотної шкоди відносинам з Росією

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що рішення про закриття Об’єднання українців в Росії (ОУР) завдасть істотної шкоди “атмосфері” українсько-російських відносин.

Про це у коментарі УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

“Ми переконані, що дана організація при всіх недоліках і недостатній ефективності у своїй діяльності повинна функціонувати і надалі. Адже рішення про закриття цього об’єднання неминуче нанесло б істотну шкоду атмосфері українсько-російських відносин”, - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, МЗС України відомо, що Міністерство юстиції РФ вже давно проводить перевірку діяльності Об’єднання українців в Росії.

“Ми розраховуємо, що висновок, який буде зроблено за підсумком цієї перевірки, дозволить зберегти ОУР”,- додав О.ВОЛОШИН.

Він зазначив, що МЗС України уважно відстежує ситуацію навколо цього об’єднання.

За словами дипломата, для України одним з пріоритетів у діалозі з РФ є питання щодо сприяння влади задоволенню законних культурно-освітніх та інших прав багатомільйонної української громади, що мешкає в цій державі. В цьому контексті МЗС України розглядає і питання Організації українців Росії.

“Коли ми говоримо про стратегічне партнерство між Росією та Україною, то, в тому числі, маємо на увазі, що обидві сторони цих відносин підходять до їх оцінки і до кожної своєї дії з позиції стратегічного аналізу наслідків того чи іншого кроку. Відверто кажучи, можна сумніватися в тому, що в діяльності російських органів влади в ситуації навколо Федеральної національної культурної автономії українців Росії, Об’єднання українців Росії, Бібліотеки української літератури у Москві повною мірою присутній стратегічний аналіз наслідків цих дій для атмосфери не стільки навіть офіційних відносин, скільки стосунків між народами України та Росії”, - додав О.ВОЛОШИН.

Він наголосив, що МЗС України вживатиме всіх можливих заходів для того, щоб переконати російську сторону в тому, що українська громада в Росії повинна мати дієздатну, потужну, впливову громадську організацію, що відстоює її інтереси, а культурно-освітні права наших співвітчизників в Росії повинні бути належним чином захищені та забезпечені.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор інформаційного порталу Об’єднання українців Росії (ОУР) Віктор ГІРЖОВ заявив, що Міністерство юстиції РФ на 31 січня 2011 року запланувало процедуру закриття Об’єднання українців Росії «за тією ж самою схемою, як перед тим закривали Федеральну національно-культурну автономію Росії».

В.ГІРЖОВ нагадав, що міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ визнав, що автономію закрили з політичних причин, хоча раніше казали, що «діяльність ФНКА припинено через порушення статуту, адміністративні огріхи і таке інше».

В.ГІРЖОВ дорікнув українській владі за те, що вона «не збирається боротися» за Бібліотеку української літератури (БУЛ).

Натомість російська влада, за словами В.ГІРЖОВА, хоче переформатувати БУЛ в «бібліотеку дружби народів», щоб не було жодної української бібліотеки».