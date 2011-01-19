У Росії готуються ліквідувати Об’єднання українців Росії?

Російське Міністерство юстиції на 31 січня 2011 року запланувало процедуру закриття Об’єднання українців Росії «за тією ж самою схемою, як перед тим закривали Федеральну національно-культурну автономію Росії».

Про це в інтерв’ю «Газеті по-українськи» повідомив головний редактор інформаційного порталу Об’єднання українців Росії (ОУР) Віктор ГІРЖОВ.

В.ГІРЖОВ нагадав, що міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ визнав, що автономію закрили з політичних причин, хоча раніше казали, що «діяльність ФНКА припинено через порушення статуту, адміністративні огріхи і таке інше».

В.ГІРЖОВ дорікнув українській владі за те, що вона «не збирається боротися» за Бібліотеку української літератури (БУЛ).

Натомість російська влада, за словами В.ГІРЖОВА, хоче переформатувати БУЛ в «бібліотеку дружби народів», щоб не було жодної української бібліотеки».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучені в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Бібліотека української літератури в Москві повністю відновила роботу в звичайному режимі.

13 січня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що МЗС Росії зацікавлене в роботі Бібліотеки української літератури в Москві.

14 січня у Бібліотеці української літератури в Москві відбувся третій обшук, в ході якого було вилучено сервер. При цьому директора бібліотеки Н.ШАРІНУ побив співробітник міліції.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, 18 січня, коментуючи останні події навколо Бібліотеки української літератури в Москві, сказав, що бібліотека є власністю московського уряду. «До цієї бібліотеки Україна не має жодного стосунку. Наші дії були б зовсім іншими, якби це була наша бібліотека або співробітники були б громадянами України. Наші дії були б рішучішими і жорсткішими», - заявив прем`єр-міністр, підкресливши, що Кабмін може тільки рекомендувати російській стороні, щоб її дії в цій ситуації «проходили відповідно до норм, які, на мій погляд, є природними».