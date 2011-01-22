Азаров: єдність і злагода допоможуть розбудувати незалежну Україну

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що єдність і злагода в суспільстві допоможуть українцям розбудувати незалежну державу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ сказав у привітанні до громадян з нагоди Дня Соборності України.

«Саме 22 січня 92 роки тому відбулася знаменна історична подія – у м. Києві на Софійській площі було проголошено Акт Злуки українських земель, який став великим посланням пращурів до нас, нинішніх українців, та наших нащадків», - зазначив М.АЗАРОВ.

На його думку, це державне свято символізує єдність етнічних українських земель, і в цій єдності й полягає сила нашої держави.

«За роки незалежності ми пережили багато випробувань, проте змогли зберегти унітарність і цілісність України, створити надзвичайно потужний ресурс консолідації, який надає нам можливість рухатися вперед. Єдність і злагода допоможуть нам розбудувати незалежну Україну. Спільні зусилля громадян України сприятимуть її гармонійному розвитку та підвищенню авторитету на міжнародній арені», - переконаний М.АЗАРОВ.

Він побажав українцям доброго здоров’я, мудрості, добробуту, миру і злагоди в ім’я процвітання нашої Вітчизни.