Янукович полетів у Швейцарію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочим візитом до Швейцарської Конфедерації для участі у заходах щорічного Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Як передає кореспондент УНІАН, українська офіційна делегація на чолі з главою держави, прибуде до міжнародного аеропорту Цюріха близько 18.00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, 27-28 січня В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у заходах Давоського економічного форуму, а також проведе низку двосторонніх зустрічей із главами держав, керівниками міжнародних організацій та фінансових установ.

Зокрема, на завтра запланована перша зустріч із Генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном.