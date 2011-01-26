Завтра націоналістичні організації проведуть акції по всій Україні

Завтра громадські організації націоналістичної спрямованості, у тому числі ГО «Тризуб», проведуть в обласних центрах України акцію «Ні політичним репресіям!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила представник ГО «Жіноча Січ» Олеся ПРИМЕНКО.

За її словами, акція має розпочатися 27 січня о 14.00.

«При цьому вона відбудеться не лише в Києві, а в усіх областях України. Вона відбуватиметься без прапорів за участю різних громадських організацій», - сказала О.ПРИМЕНКО.

За її словами, активісти планують провести захід у Києві під стінами Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 січня, за даними "Жіночої Січі", у відділеннях міліції перебувають 11 членів Всеукраїнської організації "Тризуб" імені Степана Бандери.