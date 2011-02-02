Тимошенко здогадується, чому її не пустили в Брюссель

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що відмова Генеральної прокуратури у здійсненні її поїздки до Брюсселя викликана страхом влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Головного управління ГПУ з розслідування особливо важливих справ.

«Я думаю, що вони боялися не того, що я не повернуся, а боялися того, що я повернуся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, лідер партії «Батьківщина» зазначила, що буде радитися зі своїми адвокатами щодо можливого подання інших клопотань про можливість виїхати за межі України в рамках обраної проти неї підписки про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО у можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема, з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв’язків зі ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.