У Львові перехожі отримали тисячі «повісток» у прокуратуру

У Львові активісти “Батьківщини”, одягнуті у форму співробітників НКВС, роздали перехожим тисячі символічних повісток у прокуратуру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”.

“Серед звинувачень, які пред’явлено перехожим, зазначено: «Ви вважаєте Степана Бандеру Героєм України», «Ви хочете дешевого газу», «Ви вимагаєте обіцяну Януковичем мінімальну пенсію 1200 грн.», «Ви хочете податкових канікул для малого та середнього бізнесу», «Ви відмовляєтесь давати хабарі чиновникам». На зворотному боці «повістки» вказано прізвища політиків, проти яких влада розпочала терор, пред’явивши абсурдні звинувачення. Це насамперед Юлія ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Ігор ДІДЕНКО, Олексій МАКАРЕНКО, Богдан ДАНИЛИШИН та ін.”, - зазначається у повідомленні.

Учасники акції закликали львів’ян інформувати про будь-які випадки тиску і переслідувань з боку влади за телефоном «гарячої» лінії партії: 032 242 13 89, що вказаний у «повістці».

«В такий спосіб ми вирішили привернути увагу до проблеми, яка надзвичайно сильно сьогодні хвилює суспільство – це кримінальні переслідування відомих політиків-опозиціонерів. Фактично сьогодні будь-хто може опинитись на їхньому місці», - пояснив ідею акції голова Львівської обласної «Батьківщини» Роман ІЛИК.

Він закликав людей не мовчати і повідомляти про усі спроби тиску. «Є приклад ректора УКУ о. Бориса ГУДЗЯКА, відомої письменниці Марії МАТІОС. Ось чого найбільше боїться нинішня влада – сильних та сміливих особистостей. Якщо ми доведемо їм, що не боїмось і не мовчимо – у них нічого не вийде. Лише так ми втримаємо демократію», - сказав Р.ІЛИК.

За його словами, такі акції активісти «Батьківщини» проведуть у всіх районах Львівщині. «Люди реагують абсолютно адекватно, говорять лише про одне – що потрібно боротись із цією владою, бо терпіння уже на межі», - сказав Р.ІЛИК.