Симоненко: готується пенсійна реформа для покійників

Комуністична партія України до 20 лютого проведе в усіх регіонах України масові заходи, спрямовані проти ухвалення пенсійної реформи.

Про це в інтерв`ю 5-му каналу заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

"Ми спланували до 20 лютого проведення акцій на місцях відносно пенсійної реформи. Все це повинно іти на користь, щоб свідомість наших громадян якраз і сприяла тому, що вони також не будуть підтримувати цієї реформи", - сказав він.

За словами П.СИМОНЕНКА, сьогодні є недопустимим при зменшенні тривалості життя підвищувати пенсійний вік. "Практично готується пенсійна реформа для покійників", - сказав він.

Крім того, додав лідер КПУ, неприпустимим є введення накопичувальної пенсійної системи, оскільки багато людей можуть не дожити до пенсії, але при цьому 30 років відкладатимуть кошти на рахунок.