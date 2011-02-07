Політолог підозрює, що влада готує відставку Литвина

За вимогою відставки першого заступника міністра соціальної політики Василя НАДРАГИ стоїть підготовка до зняття голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Віктор НЕБОЖЕНКО.

За його словами, «голосування за перенесення парламентських виборів на 2012 рік розкрило реальну кількість депутатів, які входять сьогодні в парламентську більшість. Після нього Партія регіонів може реально зайнятися переформатуванням коаліції. У рамках цього процесу можуть бути як денонсовані колишні домовленості, приміром, з Блоком Литвина, щодо присутності двох його міністрів в уряді, які є публічними, так і виплисти інші домовленості з частинами БЮТ і НУ-НС, що відкололися, котрі поки що публічними не є. Проте після такого успішного голосування з потрібних партії влади змін до Конституції, ми можемо здогадатися, що вони є».

«Технологія реалізації цього переформатування буде проста: спочатку знімуть двох міністрів В.ЛИТВИНА, а потім, якщо він як і раніше ніяк не прореагує, то і його самого», - прогнозує політолог. «При цьому такий поворот найбільш імовірний саме тому, що В.ЛИТВИН ніяк не прореагував, коли під виглядом адмінреформи обидва його міністри були перетворені на заступників міністрів», - каже В.НЕБОЖЕНКО.

Експерт зазначив, що «стосовно В.НАДРАГИ як нападаючий був знайдений профспілковий лідер Василь ХАРА, котрй навіть не потрудився знайти більш-менш прийнятний привід, прискіпавшись до пенсійної реформи, котра, до речі, ще тільки знаходиться в процесі обговорення, і навіть не розглядалася парламентом. Стосовно ЄФИМЕНКА (заступник міністра інфраструктури Костянтин ЄФИМЕНКО – УНІАН) буде знайдений хтось інший».

Як каже політолог, «якщо В.ЛИТВИН прийме це так само мовчки, як і адмінреформу, то його відставка стане питанням часу».

«І це зовсім не означатиме, що парламентська більшість втратить усі 20 голосів «литвинівців»: багато хто з них вважатиме за краще увійти до більшості в індивідуально порядку. Це, швидше, означатиме кінець політичного проекту під назвою «Блок Литвина» і відставки самого В.ЛИТВИНА з поста спікера», - вважає В.НЕБОЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, парламентський комітет з питань соціальної політики і праці, котрий очолює депутат від Партії регіонів, голова Федерації профспілок України В.ХАРА, запропонував ВР відхилити проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», поданий Кабінетом міністрів України. Комітет також запропонував внести пропозиції щодо кадрових змін у Міністерстві соціальної політики, зокрема, розглянути питання про відповідність посаді першого заступника міністра соціальної політики В.НАДРАГИ.