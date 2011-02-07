Біля берегів Грузії затонуло українське судно “Григорій Петровський”, екіпаж у складі семи чоловік не постраждав.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За повідомленням консульського агентства України в Батумі, в ніч на 7 лютого цього року поблизу порту м. Поті (Грузія) під час шторму отримало пробоїну та затонуло судно під українським прапором “Григорій Петровський”.

Члени екіпажу, до складу якого входять сім громадяни України, не постраждали. Екіпажу надано необхідну допомогу та розміщено у готелі м. Поті.

На місце аварії має прибути представник компанії -судновласника.

Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС України.