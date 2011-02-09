Тимошенко: Якщо ГПУ мене день не побачила, то у неї день пропав

Лідер партії “Батьківщина”, екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає формальним свій сьогоднішній допит у Генеральній прокуратурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні після чергового допиту у Генпрокуратурі.

“У мене складається враження, що якщо Генеральна прокуратура мене день не побачила, то у неї день пропав. Я так і не зрозуміла, чого мене запрошували. Мені поставили п’ять питань, на які я вже відповідала не один раз”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр уточнила, що сьогоднішній допит відбувався в рамках порушеної проти неї кримінальної справи щодо закупівлі транспортних засобів для сільської медицини.

“Зовсім формальний виклик. Я думаю, що єдине завдання, яке вони ставлять, вони хочуть, щоб я не мала можливості і часу їздити та спілкуватися з людьми. Я переконана, що вони зараз зайшли в глухий кут і вони не розуміють, що їм робити”, - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана в надуманості звинувачень та в необхідності закриття обох кримінальних справ. “Фальшиві справи треба закривати, тому що коли вони розібралися, то в них просто нема з чим йти до суду й до суспільства. З іншого боку, вже і закривати справи – це не виконати завдання ЯНУКОВИЧА. Мені, чесно кажучи, шкода прокурорів, що вони опинилися в такій складній ситуації”, - додала екс-прем’єр.