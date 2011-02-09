Губернатор пояснив журналістам, за що він їм буде вдячний

При голові Київської обласної державної адміністрації створено громадську раду з питань інформації та свободи слова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, цей консультативно-дорадчий орган створено за ініціативи журналістів області.

Громадську раду створено для проведення консультацій з громадськістю з питань свободи слова, захисту прав журналістів, а також формування та реалізації державної політики в інформаційній сфері для врахування громадської думки в процесі підготовки та реалізації рішень облдержадміністрації.

Крім того, відповідно до положення про громадську раду, серед її основних завдань: підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян, розробником яких є облдержадміністрація; забезпечення громадської злагоди в суспільстві; вивчення стану забезпечення прав громадян в інформаційній сфері; здійснення порівняльного аналізу ситуації з цих питань в Україні та іноземних державах та підготовка на основі кращого світового досвіду пропозицій для України.

«Я буду вам дуже вдячний, якщо ви будете вказувати владі не лише на небезпечне полум’я пожежі, а звертати нашу увагу ще на тліюче вугілля людських проблем. Адже насправді більша частина державних проблем починається через байдужість чиновників на місцях», - наголосив голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, звертаючись до редакторів ЗМІ, членів громадської ради. Водночас, він зазначив, що критика повинна бути конструктивною, за принципом: «Критикуючи – пропонуй».

У КОДА переконані, що створення громадської ради є необхідністю, адже це - взаємний рух влади та журналістів назустріч один одному заради спільної праці на розвиток Київської області.