В Одесі жорстоко побито політолога

Сьогодні, приблизно о 15.45, два зловмисники скоїли напад на відомого одеського політолога – заступника директора Українського центру соціальної аналітики Валерія ПЕСЕЦЬКОГО.

Про це він повідомив УНІАН, зазначивши, що напад здійснено навпроти будинку 74 по вулиці Гайдара.

«Двоє молодиків років 25-30, мабуть, якийсь час слідували за мною, коли я повертався додому, - розповів В.ПЕСЕЦЬКИЙ. – І, в той момент, коли на вулиці не було перехожих, по-бандитськи налетіли на мене ззаду. Чимось несподівано сильно вдарили по голові. А коли я впав, почали жорстоко бити кулаками, ногами. «За що? – вирвалося у мене. «За Костусєва! – була відповідь, впереміж з нецензурною лайкою, - виступаєш багато...»

Завдавши серію ударів черевиками по голові, корпусу, вони відразу ж розбіглися в різні боки, повідомив В.ПЕСЕЦЬКИЙ, вказавши на гематоми та інші сліди жорстокого побиття. І додав: «Ось такі методи боротьби з аналітиками, які іноді дозволяють собі піддати критиці деякі сторони діяльності місцевих «регіоналів», мабуть, апробуються за нової влади!»

«Адже жодних інших причин для нападу на мене, крім пов`язаних з політичним життям «морської столиці», не існує, - наголосив політолог. – Я ні з ким не перебуваю в судових чи інших спорах, не веду бізнес, що іноді призводить до непорозумінь. Ймовірно, єдиним мотивом для розправи бандитськими методами може бути неприйняття кимсь моїх критичних виступів, пов`язаних з невмілим веденням міського господарства нинішньою міською владою, очолюваною ставлеником «регіоналів» Олексієм КОСТУСЄВИМ».

«Але якщо таким чином мені як активному критикові пана КОСТУСЄВА в передвиборчий період і в поточному році намагаються закрити рота, то організатори нападів дуже помиляються», - сказав політолог: «Я не лише вимагатиму виконання своїх обов`язків з викорінювання бандитизму з боку правоохоронців, але також маю намір, якщо не підведе здоров`я, попросити сьогодні увечері слова в якому-небудь з телеканалів і поцікавитися у нинішніх можновладців: цей напад слід розцінювати, як встановлення Партією регіонів нових правил політичної гри?»

Заступник директора Українського центру соціальної аналітики має намір звернутися з відповідними заявами про скоєний напад до Управління СБУ, органів внутрішніх справ і бюро судово-медичної експертизи.