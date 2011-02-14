Королевська прийшла до Шустера з гречкою

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що в Україні не буде об'єктивних цін, доки на чолі ринкової економіки стоятиме корупція.

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу «Шустер Live» на Першому національному телеканалі, повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА продемонструвала присутнім у студії кілограм гречки, який був куплений в одному з київських магазинів перед ефіром за ціною 29 грн. за 1 кг. А в інших 15 магазинах, відвіданих перед ефіром з метою покупки гречки за обіцяною урядом ціною 13,90 грн., продукту взагалі не було в продажу.

«Гречка - це умовна назва проблеми, яка існує в економіці країни. Це свого роду перша "червона картка" уряду. Це сигнал замислитися влади - а чи тим економічним шляхом ми рухаємося, чи ті реформи сьогодні проводяться?", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, "зараз ми стоїмо на роздоріжжі. Є шанс побудувати ринкову відкриту економіку, економіку 21 століття. І є другий шлях - зберегти і підсилити «корупційно-планову» економіку, в якій кожному буде розписано, хто в клітинку сукні носить, хто у смужечку, хто гречку буде їсти, а хто - перловку».

Коментуючи висловлювання про те, що ціни на гречку піднімають спекулянти, народний депутат зауважила, що ціноутворення порушене через тотальну корупцію в країні.

«Я нещодавно була і на львівському ринку "Шувар", і на київському ринку "Троєщина", і на харківському ринку "Барабашово", де спілкувалася з реалізаторами і підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. І всі вони говорять - ми готові легально працювати. Сьогодні вони платять 86 грн. єдиного податку та більше 300 грн. єдиного соціального внеску, але ще 1 тис. грн. йде на те, щоб вони взагалі мати можливість працювати, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Заберіть це корупційне навантаження, і тоді можна буде контролювати і ланцюжок ціноутворення, і вибудувати взаємини між виробником, продавцем і покупцем”.

“Поки корупційний податок буде найбільшим податком і таким, що найкраще збирається, поки на чолі ринкової економіки буде стояти корупція, у нас не буде об'єктивних цін, не буде працювати нормальний ринковий механізм», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами народного депутата, високі витрати бізнесу, пов'язані з високою корупцією, включаються до ціни продукції, і в кінцевому підсумку перекладаються на кожного українця.

Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана, що тіньова економіка не може існувати, якщо її не підтримує влада. «У нас на ринку діє «антиконкуренція» - той, хто працює в тіні, не платить податки і має «дах»- конкурентний на ринку. А той, хто працює легально, платить податки, платить офіційну зарплату, – є неконкурентним. Не дивно, що в останні роки сегмент тіньової економіки збільшується в середньому на 10%», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету зазначила, що обов'язок влади - не в ручному режимі адмініструвати ціни, а забезпечити нормальне функціонування економіки та підвищення рівня життя людей. «Чому ми сьогодні обговорюємо ціни на гречку, картоплю і т.д.? Дайте економіці можливість легально працювати, забезпечте людей гідними робочими місцями і рівнем зарплат. У цьому полягає обов'язки влади перед своїми громадянами, і з цим обов'язком вона сьогодні не справляється», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.