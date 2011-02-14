ІІІ Міжнародна виставка-ярмарок «Золоті руки майстрів» та І Міжнародний салон «Модна лялька»

З 25 по 27 лютого в Міжнародному виставковому центрі редакція журналу «Модный журнал» проводить ІІІ Міжнародну виставку-ярмарок рукоділля та ремесел «Золоті руки майстрів». Разом із виставкою відбудеться подія, присвячена сучасній ляльці, «Cалон авторської ляльки «Модна лялька».

Урочисте відкриття виставки відбудеться 25 лютого о 12.00.

Для відвідувачів виставка буде відкрита 25 та 26 лютого з 10 до 19 години, 27 лютого — до 17 години.

Місце проведення — Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15, павільйон №1.

Виставка-ярмарок «Золоті руки майстрів» та салон «Модна лялька» зберуть на своєму майданчику майстрів з бісероплетіння, вишивки, батику, в'язання, гончарів, митців-лялькарів та майстрів з інших видів сучасних хоббі.

Відвідувачі зможуть не лише помилуватися витворами мистецтва, а й придбати їх безпосередньо у самих майстрів, які поділяться своїми секретами на майстер-класах. Там можна буде не лише отримати знання із певного виду рукоділля, а й власноруч виготовити запропонований виріб. Ліплення авторської ляльки, технологiя «Лемпворк» - виготовлення намистин із скла, плетіння фріволіте, мережив на коклюшках, розпису тканин, вишивка бісером, виготовлення ляльки-мотанки та аксесуарів для ляльок із дерева, шкіри, металу — тематика майстер-класів виставки. Детально з програмою майстер-класів можна ознайомитися на сайті журналу та виставки http://biserknitting.com/.

В рамках виставки відбудеться фінал ІV Міжнародного конкурсу «Чарівний бісер», в якому візьмуть участь 32 майстрині з України, Росії, Польщі та Німеччини. Відвідувачі виставки зможуть побачити понад 100 ексклюзивних конкурсних робіт, виконаних в різних техніках, які експонуються вперше, та розширити своє уявлення про сучасне мистецтво бісероплетіння. Також будуть підбиті підсумки конкурсів із в'язання, батика, вишивки та конкурсу «Модна лялька».

У салоні «Модна лялька» беруть участь понад 30 митців-лялькарів з Києва, Донецька, Миколаєва, Ужгорода, Москви, Ярославля та Харкова.

Експозиція Державного музею іграшки познайомить з творчим доробком талановитих скульпторів-лялькарів та художників. Кожний дорослий отримає нагоду хоча б на годину повернутися в дитинство, а малеча - насолодитися побаченим.

На головній сцені Українське товариство БЖД презентуватиме колекцію японських шарнірних ляльок. У програмі: покази колекцій в'язаного одягу, вечірніх та повсякденних прикрас, яскраві виступи хореографічних колективів «Скарлет», дитячої студії «Усмішка сонця», продюсерської студії «PARADIZ», виступи солістки Національної опери, народної артистки України Ірини ДАЦЬ, дуету «Макоша», студії «АРТ-бісер» - виконавців східних танців.

Запрошуємо на виставку-ярмарок «Золоті руки майстрів» та салон «Модна лялька».

«Модний журнал» - щомісячне видання про сучасне хобі для початківців та професіоналів. Бісероплетіння, батік, фотоуроки, досвід дизайнерів, поради початківцям, конкурси та виставки.

Контактна информація: телефон, +380 68 358 35 50, факс: 044 559 56 45; e-mail: fairybeads@mail.ru

Корпоративный сайт http://www.biserknitting.com/fev_2011_o_vistavke.html

Контактна особа: Шуманський Юрій Вікторович.