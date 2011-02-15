Герман не захотіла сказати, де працює її син Микола

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН відмовилася повідомити про нове місце роботи свого сина Миколи.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в інтерв`ю виданню "Главред",відповідаючи на запитання, де зараз працює її син.

"Я думаю, ви можете запитати про це в нього самого. Він доросла людина і сам відповідає на питання, які торкаються його особистості. Я не хотіла б втручатися у це", - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, зараз її син Микола "полетів із Божою поміччю на гору Афон". "Я дуже тішуся з цього, як йому вдасться туди дістатися і там помолитися", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2010 року Г.ГЕРМАН заявила, що її син Микола подав прохання про відставку з посади заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій.

За її словами, таке рішення її син ухвалив у зв`язку із призначенням Віктора БАЛОГИ на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій.

М.ГЕРМАН був призначений Кабінетом міністрів заступником міністра з надзвичайних ситуацій у березні 2010 року.

25 листопада 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив М.ГЕРМАНА з цієї посади.