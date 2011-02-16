Наливайченко: жоден суд не може змінити історичної правди про Шухевича

Політична партія «Наша Україна» протидіятиме будь-яким спробам влади поставити під сумнів подвиг героїв визвольного руху та фальшувати українську історію.

Як повідомляє прес-служба партії, це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО з приводу сьогоднішнього пікетування активістами партії Вищого адміністративного суду України, де відбудуться слухання у справі щодо скасування указу Президента про присвоєння головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу звання “Герой України”.

Зокрема, В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив, що усі три тисячі представників «Нашої України» у місцевих радах спільно з громадськістю будуть протидіяти будь-яким спробам влади поставити під сумнів подвиг героїв визвольного руху та фальшувати українську історію.

«Ми не допустимо заперечення історичної правди та зневаження героїв, які боролися за незалежність України» – наголосив він.

«У кожної нації найпершими героями є ті, хто боролися за її незалежність. Саме тому головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич, який очолював боротьбу українців за свою незалежну державу проти двох найстрашніших в історії людства тоталітарних режимів, є героєм нашої держави» – зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На думку політика, жодні замовні судові рішення, спрямовані на скасування указу екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Р.Шухевича звання “Герой України”, не здатні змінити історичної правди.

«На нашому боці не лише історична правда, а й право» – наголосив В. НАЛИВАЙЧЕНКО. За його словами, ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду, за висновками юристів «Нашої України», є неправосудною навіть за суто формальними ознаками. Вона не відповідає жодному із конституційних критеріїв правосуддя та прийнята з порушенням положень чинного законодавства України.

«Боротись треба не з національними героями, а зі спробами уславляти катів України, зокрема Сталіна, чому потурає теперішня влада» – підкреслив лідер «Нашої України».

Прес-служба партії також повідомляє, сьогодні народні депутати від «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ, Зіновій ШКУТЯК та Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, а також активісти партії, взяли участь у пікетуванні ВАСУ під час засідання суду у справі щодо скасування указу Президента про присвоєння Р.Шухевичу звання “Герой України”.

Як повідомив юрист «Нашої України» В’ячеслав МАРТИНЮК, який представляє у суді сторону Президента України (2005-2010) В.ЮЩЕНКА, ВАСУ розглядатиме цю справу як суд першої інстанції, й рішення у даній справі буде остаточним і оскарженню не підлягатиме. При цьому він наголосив, що позивач, який вимагає скасування президентського указу, не має на це законних підстав. «Наша позиція виграшна. Особа, яка звернулася до суду, не має жодних правових підстав для такого звернення. Її права жодним чином не порушено, а звертатися до ВАСУ може лише особа, чиї права порушено. Таким чином, ми очікуємо, що суд має ухвалити рішення про відмову у задоволенні адміністративного позову», - сказав він.

При цьому адвокат зауважив, що судова влада останнім часом стає все більш залежною від вказівок Адміністрації Президента .

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд за позовом професора Донецького державного медичного університету Анатолія СОЛОВЙОВА визнав незаконним Указ екс-Президента України В.ЮЩЕНКА від 12 жовтня 2007 року про присвоєння головнокомандуючому УПА Р.Шухевичу звання «Герой України».

На постанову Донецького апеляційного адмінсуду до Вищого адміністративного суду України було подано близько десяти касаційних скарг, зокрема, від В.ЮЩЕНКА і сина Р.Шухевича.