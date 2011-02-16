65% українських пенсіонерів отримують менше тисячі гривень

В Україні співвідношення пенсіонерів і працездатного населення становить 68%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань з питань реформування пенсійної системи повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Треба швидко змінювати співвідношення кількості платників до Пенсійного фонду і пенсіонерів», - відзначив він.

За його словами, в Росії цей показник становить 52,6%, у Польщі – 41,6%, в Естонії – 58,2%, в Австрії – 39,5%, у Франції – 35,9%.

Проте треба враховувати, що в поняття «працездатне населення» входять самозайняті особи, працівники, які не мають постійної роботи, безробітні, сільське населення, «яке працює і не платить внесків до пенсійної системи», - відзначив С.ТІГІПКО.

«Тому якщо ми візьмемо постійних платників податків і їх співвідношення до пенсіонерів, тут ми маємо надзвичайно загрозливий показник, він становить 95%. Тобто у нас вже практично одна працююча людина утримує одного пенсіонера. Якщо ми подивимося на інші країни, то це три, мінімум дві особи утримують одного пенсіонера», - сказав віце-прем`єр-міністр.

За його словами, на кінець 2010 років 65% українських пенсіонерів отримували пенсії у розмірі нижче за 1000 грн.

С.ТІГІПКО також нагадав, що доходи бюджету Пенсійного фонду на 2011 рік передбачені у розмірі 187,3 млрд. грн., витрати – 201,4 млрд. грн., дефіцит, якщо будуть ухвалені всі зміни, запропоновані проектом пенсійної реформи, становитиме близько 18 млрд. грн.

Окрім того, він вважає, що сьогодні необхідно посилити адміністративну відповідальність за нелегальні робочі місця, перерозподілити пенсійні відрахування між роботодавцем і працівником, переклавши на останнього частину відрахувань із зарплати, врегулювати трудове законодавство і ввести другий рівень пенсійної системи.