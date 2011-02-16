Тимошенко в експертизі у своїй справі не знайшла нічого про літаки Януковича

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час чергового допиту у Генеральній прокуратурі України (ГПУ) ознайомилася з результатами експертизи у кримінальній справі про нанесення державі збитків внаслідок закупівлі її урядом автомобілів для “швидкої” медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після майже п’ятигодинного допиту у ГПУ.

«Немає межі людському падінню. Коли експерт, який займає державну посаду, який отримує гроші з бюджету держави, на замовлення пише висновок, що гроші, які витрачені на машини для сільської медицини, є державними збитками», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, оцінюючи результати експертизи.

За її словами, якщо керуватися висновками таких експертів, то урядовці нічого не повинні робити задля вирішення проблем людей, зокрема, в сільській медицині.

«Я не прочитала в експертів, що збитками державного бюджету є оплата вертольотів, безкінечних літаків для ЯНУКОВИЧА, я не прочитала у цього експерта, що є збитками перерахування коштів на рахунки сина ЯНУКОВИЧА, КЛЮЄВА та інших урядовців і чиновників», - додала вона.

«Цинізм крайньої міри. Пояснити це більш-менш логічно неможливо. Просто обурює все це», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» вважає, що призначенням допиту на сьогодні слідчі Генпрокуратури намагалися не допустити її до участі в парламентських слуханнях щодо проведення пенсійної реформи в Україні.

«Я хотіла сьогодні публічно в парламенті, маючи право бути присутньою на парламентських слуханнях, виступити, що пенсійна реформа, яку пропонує ЯНУКОВИЧ, є пенсійний геноцид. Це є відбір останніх копійок у наших пенсіонерів», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, про перевищення нею влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо».

Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Встановлено, що закуплені 1000 автомобілів «Опель Комбо» не належать до жодного з зареєстрованих класів автомобілів медичної допомоги, не є спеціалізованим транспортом та не віднесені до виробів медичного призначення.

У свою чергу, в БЮТ заявили, що прокуратура та СБУ змушують голів сільрад та головних лікарів лікарень, які у січні-лютому 2010 року отримали машини «Опель-Комбо» для обслуговування сільського населення, підписати документ про те, що ці автомобілі є контрабандою.