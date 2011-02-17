Янукович - губернатору: не переймайся, в 10 областях таке саме

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО спростовує чутки про своє звільнення з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на прес-конференції.

За його словами, чутки про те, що Полтавську область найближчим часом очолить син Віктора ЯНУКОВИЧА або Равіль САФІУЛЛІН, безпідставні.

«Я позавчора був у Києві, спілкувався з Президентом і запитав його, тільки в Полтавській області поширюються такі безпідставні чутки. На що Віктор ЯНУКОВИЧ мені сказав: “Не переймайся, ще більш як у 10 областях відбувається таке саме», - розповів О.УДОВИЧЕНКО.

Він також відзначив, що у нього немає ані бажання, ані часу звертати увагу на такі чутки.

«Ця посада призначається Президентом України, і людина, яка обрана, - це довірена особа глави держави. Є багато критеріїв оцінки роботи голів облдержадміністрацій. Я нещодавно звітував Віктору ЯНУКОВИЧУ, як наша область завершила 2010 рік. І поки жодних підстав вірити пліткам про мене немає… Я звітував Президенту, що Полтавська область посідає п`яте місце за наповненням державного бюджету. Також ми ставимо у пріоритет інвестиції в сільське господарство (тваринництво) і ЖКГ. Президент підтримав такий курс», - відзначив губернатор.