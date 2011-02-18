Перебіжчикам у ВР пояснили, що облизуватися на посади не варто

Депутатська група «Реформи заради майбутнього» може увійти до складу парламентської більшості, однак не повинна розраховувати на перерозподіл посад взамін на це.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Депутатська група «Реформи заради майбутнього» може приєднатися до вже існуючого формату парламентської більшості, але мова про заміщення цією групою якоїсь іншої фракції не може йти», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що вже є стабільна більшість у парламенті, якої достатньо для того, аби ухвалювати відповідні рішення. «Якщо наші колеги ухвалять рішення увійти до більшості, то нас це буде радувати і ми це підтримаємо, але це не є сьогодні якоюсь фішкою, від якої залежить дуже багато», - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності те, що група «Реформи заради майбутнього» може замінити, наприклад, фракцію Народної партії або КПУ, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Ви знаєте, такі провокаційні речі постійно вкидаються. Хтось говорить, що можуть замінити комуністів, хтось – про те, що можуть замінити Блок Литвина. У нас підписані відповідні угоди і ми дуже дорожимо відносинами в рамках цієї конфігурації».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН поінформував, що у Верховній Раді створено депутатську групу «Реформи заради майбутнього», до якої увійшли позафракційні депутати.

Він зазначив, що до складу групи увійшли 20 народних депутатів.

Головою групи обрано депутата Ігоря РИБАКОВА, а заступником – Володимира КАПЛІЄНКА.

Того ж дня І.РИБАКОВ повідомив, що група «Реформи заради майбутнього» поки не ухвалювала рішення про офіційне входження до складу парламентської більшості. «Ми поки що не обговорювали це питання. Але це питання обов’язкового буде порушуватися», - сказав він.