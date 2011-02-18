МВС: Тимошенко не просила міліцію захистити офіс БЮТ

Ні лідер ВО "Батькывщина" Юлія Тимошенко, ні хтось інший з цієї політичної сили не зверталися до міліціъ з проханням про захист у зв`язку з нападом на партійний офіс в Києві, повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов.

"Ви чудово розумієте, що будь-який власник офісу при нападі на нього що робить в першу чергу - дзвонить до міліціъ. На сьогоднішній момент заяв до МВС не надходило про напад на такий офіс (БЮТ). Тому якої-небудь інформації про цей факт або про відсутність цього факту я не маю. Заяв до нас не надходило взагалі", - сказав Могильов у прямому ефірі програми "Велика політика з Євгеном Кисельовим".

Відповідаючи на запитання ведучого, чи обговорював Могильов інформацію про можливий штурм партійного офісу БЮТ з колегами із СБУ, міністр сказав, що не вважає за потрібне перевіряти всі повідомлення, які з`являються "в пресі чи в інтернеті".

"Я вважаю, що будь-яка людина, на яку напали, вона одразу звертається до міліції, це практика. До нас ніхто не звертався", - цитує РІА "Новости".