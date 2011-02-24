У СІЗО до «тризубівців» пустили нардепа

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ вимагає звільнення у Запоріжжі із СІЗО активістів ВО «Тризуб» та інших опозиційних організацій та термінового надання їм медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він сказав у Запоріжжі перед відвідуванням слідчого ізолятора №10, де утримуються активісти ВО «Тризуб» та представники інших опозиційних організацій.

Народний депутат розповів, що звернувся з проханням до слідчого дозволити зустрітися із затриманими, щоб від них самих почути про умови, в яких вони перебувають.

«Мета мого візиту – перевірити інформацію щодо застосування тортур до усіх заарештованих у справі пошкодження пам’ятника Сталіну в Запоріжжі», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Депутат поінформував, що, за його інформацією, двоє ув’язнених (Віталій ВИШНЮК та Пилип ТАРАН) знаходяться у важкому стані. Зокрема, за даними А.ПАРУБІЯ, В.ВИШНЮК має прогресуючу стадію туберкульозу, а П.ТАРАН потребує негайного хірургічного втручання після ускладнень, викликаних жорстоким побиттям.

«Хлопці, які перебувають за гратами, хворі, а їх вина ще не доведена. Я особисто передам керівнику СІЗО депутатське звернення, у якому вимагаю термінового надання медичної допомоги хворим ув’язненим», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Депутат також повідомив, що вимагатиме змінити запобіжний захід ув’язненим П.ТАРАНУ та В.ВИШНЮКУ з арешту на підписку про невиїзд. З цього приводу він передасть депутатське звернення слідчому Головного слідчого управління МВС України.

«У даному документі я гарантую, що хлопці з’являтимуться до суду на першу вимогу. Сподіваюся, що і начальник СІЗО, і слідчий зважать на конституційне право заарештованих на медичну допомогу. Принаймні я докладу до цього усіх зусиль», - запевнив А.ПАРУБІЙ.

Також прес-служба повідомляє, що представники партії сьогодні пікетують СІЗО №10 з вимогою звільнити одинадцятьох заарештованих громадських активістів, серед яких – члени ВО «Тризуб», затриманих у справі пошкодження пам’ятника Сталіну. Члени партії, звичайні громадяни та представники інших громадсько-політичних організацій, які долучилися до акції, тримають банери з написом «Репресіям - ні» та скандують гасла «Патріотам – волю!», «НІ політичним переслідуванням!»

Як повідомлялося, група «Нашої України» у Верховній Раді ініціювала невідкладне створення Тимчасової парламентської слідчої комісії для розслідування випадків свавілля міліції стосовно наших громадян.

«Наша Україна» також звернулася до Уповноваженого з прав людини із вимогою втрутитися у ситуацію і захистити людей від застосування тортур.