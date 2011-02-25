Головатий: народ не може приймати Конституцію

Депутат від Партії регіонів Сергій Головатий заявляє, що народ не може приймати Конституцію України.

"Діюча Конституція передбачає один спосіб внесення змін до Конституції – виключно через Верховну Раду. Громадяни не можуть приймати Конституції", - сказав він у ефірі ТВі, повідомляє прес-служба каналу.

"А ХІІІ розділ Конституції передбачає один спосіб: це внесення законопроекту суб’єктом законодавчої ініціативи, яким в даному разі може бути або президент, або відповідна кількість (150 – мінімум) народних депутатів України", - зазначив "регіонал".

Говорячи про Конституційну Асамблею, Головатий як голова Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при президенті наголосив, що цей орган може мати виключно дорадчі повноваження.

"Ми на минулому тижні провели засідання нашої комісії з цього приводу і затвердили концепцію створення і функціонування Конституційної Асамблеї як консультативно-дорадчого органу при президентові України", - сказав депутат.

"Отже, за статусом це може бути винятково консультативно-дорадчий орган, який незалежно не від чого залучається до опрацювання змін до Конституції. І наслідком цієї роботи може були лише запропонований проект змін у вигляді законопроекту, який подається президенту із пропозицією внести його до Верховної Ради на розгляд", - пояснив він.

Українська правда