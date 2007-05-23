Піскун вважає, що Станік і Пшеничний законно обіймають посади суддів КС

Генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН вважає, що Сюзанна СТАНІК, Валерій ПШЕНИЧНИЙ та Володимир ІВАЩЕНКО законно обіймають посади суддів Конституційного Суду.

Про це генпрокурор заявив в інтерв`ю агентству УНІАН.

С.ПІСКУН висловив думку, що учора Голосіївський районний суд Києва вирішив питання законності перебування С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

«Що стосується законності чи незаконності перебування на посадах суддів Конституційного суду, це питання, мені здається, вирішено у Голосіївському суді, і у суддів на руках рішення. Законне воно чи не законне, це зараз вивчає Вища рада юстиції. Але у суддів на руках є рішення, згідно якого вони повинні приступити до виконання своїх обов’язків», - сказав С.ПІСКУН.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

Кам’янобрідський суд Луганської області ухвалив рішення поновити С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

17 травня відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на заступника голови КС В.ПШЕНИЧНОГО.

21 травня Президент звернувся до Голосіївського райсуду столиці з позовом про визнання протиправними дій В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКА.

За даними прес-служби Партії регіонів, 22 травня Голосіївський райсуд Києва відмовив Президентові у відкритті провадження за цим позовом.