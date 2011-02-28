Експерт вважає, що за рік правління нереально виконати серйозні обіцянки

За рік президентського правління нереально виконати серйозні обіцянки.

Таку думку висловив політолог Віктор Небоженко кореспонденту ГолосUA, коментуючи заяви опозиції, що за рік свого президентства Віктор Янукович не виконав жодної передвиборчої обіцянки.

“Року правління мало для того, аби виконати серйозні обіцянки. Це — нереально”, - наголосив він.

За словами експерта, навіть в розвинених країнах світу це неможливо зробити.

“Навіть в таких країнах, як Франція, Німеччина за такий строк з трудом виконуються обіцянки. Тому в цьому випадку не можна звинувачувати Януковича”, - зауважив Небоженко.

Експерт також додав, що перший рік правління Януковича приніс момент розчарування.

“Але це має бути головним болем для Адміністрації Президента”, - підкреслив політолог.