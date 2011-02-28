СБУ звинувачує БЮТ у спланованій провокації

Служба безпеки України називає черговою спланованою провокацією звинувачення «БЮТ-Батьківщини» у начебто незаконних діях співробітників СБУ біля офісу цієї політичної сили по вулиці Турівській у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Служба безпеки України завершила перевірку заяв, розповсюджених 18 лютого представниками «БЮТ-Батьківщина».

«Попри те, що Служба безпеки України неодноразово зверталась до керівництва БЮТ надати свідчення очевидців «подій» та записи відеоспостереження охорони партійного офісу, ми так і не отримали жодних матеріалів на підтвердження їхніх заяв», йдеться у повідомленні.

«Таким чином, звинувачення партійних функціонерів БЮТ на адресу СБУ є черговою спланованою провокацією, до якої не вперше вдається ця політична сила. Cподіваємось, що представники ЗМІ у подальшому з обережністю ставитимуться до будь-яких заяв цієї партії», заявили у прес-центрі СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні Верховної Ради перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «фракція отримала інформацію про те, що з боку СБУ готуються провокації щодо партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими і співробітниками СБУ під’їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

Після цього лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО у Twitter написала, що СБУ проводить обшук та вилучення центрального партійного сервера в офісі партії.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО у Twitter написала, що СБУ відмовилася від наміру провести обшук у київському офісі партії через розголос, якого набула ця інформація.

Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ШКІЛЬ заявив газеті «КоммерсантЪ-Украина», що партія «Батьківщина» має у своєму розпорядженні відеозаписи, які підтверджують відвідання представниками СБУ центрального офісу партії у Києві. "У нас є всі дані: прізвище, ім`я, по батькові, звання начальника відділу, який керував цією операцією, є відео, на якому також зафіксовані номери машин", - сказав він. Разом із тим, за словами депутата, з проханням надати цю інформацію для проведення перевірки з СБУ "ніхто офіційно не звертався".

Служба безпеки України виступила з вимогою від “Батьківщини” невідкладно надати усі матеріали щодо подій 18 лютого в офісі партії на Турівській.