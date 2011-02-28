Литвин побоюється «імпровізацій» з деклараціями про витрати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що при розгляді у другому читанні антикорупційного законопроекту має відбуватися постатейне голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами В.ЛИТВИНА, одним із положень законопроекту передбачено, що Президент, голова ВР, прем’єр-міністр та інші високопосадовці мають пред’являти декларації про доходи та видатки. При цьому, за його словами, форма такої декларації не до кінця врегульована. «Треба чітко прописати її в законі, щоб не було експромтів, імпровізацій у плані реалізації цього закону», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що для знаходження компромісу доцільно було б голосувати цей документ постатейно. «Я стою на тому, що треба цей закон голосувати постатейно, по розділах, зачитуючи статті, щоб усі знали, про що йдеться, і робили свідомий та відповідальний вибір», - наголосив голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність, закони “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

23 грудня парламент ухвалив законопроект у першому читанні.