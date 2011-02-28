Томенко спробує переконати опозицію тиснути кнопки кожен за себе

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО пропонує опозиції показати приклад більшості щодо персонального голосування у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу він сказав: «Буду переконувати опозицію, щоб на цьому тижні ми спробували продемонструвати, що депутати опозиції здатні виконувати Регламент і Конституцію України і виключно самостійно голосувати і відповідати виключно за себе як за конкретного народного депутата».

За словами віце-спікера, попередньо фракція "БЮТ-Батьківщина" підтримала його пропозицію, але остаточне рішення з цього питання буде ухвалено на засіданні фракції.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що ті народні депутати, у яких немає часу через бізнес приходити у Верховну Раду, мали б написати заяви про складення з себе депутатських повноважень. Він додав: «І тоді, можливо, у парламенті збереться критична маса тих людей, які здатні працювати».

Якщо ж не вдасться «переагітувати більшість» голосувати персонально кожному депутату, заявив М.ТОМЕНКО, тоді необхідно шукати механізми відповідальності за голосування чужими картками.

Він підкреслив, що готовий співпрацювати з головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ та іншими народними депутатами для того, щоб навести лад у цьому питанні.