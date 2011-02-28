Законопроект Януковича ВР голосуватиме шматочками

Парламент постатейно розглядатиме в четвер, 3 березня, поданий Президентом законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сьогодні провів нараду, на якій обговорювався порядок ухвалення закону про засади запобігання і протидії корупції в Україні. У нараді взяли участь заступники голови Верховної Ради України, голови парламентських фракцій та відповідних профільних комітетів, керівник Головного юридичного управління Верховної Ради, представник Президента України в парламенті, заступники глави Адміністрації Президента України та міністр юстиції.

Відбувся обмін думками щодо положень документу, які є найбільш суперечливими, та викликають найбільше зауважень. Враховуючи виключну важливість і складність законопроекту, а також велику кількість поправок, поданих до нього народними депутатами, учасники наради дійшли згоди щодо необхідності додаткового розгляду спірних положень документу на засіданнях Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією у вівторок та середу.

Було вирішено, що доопрацьований законопроект розглядатиметься Верховною Радою у четвер за повною регламентною процедурою з розглядом усіх поправок та постатейним голосуванням.

Після закінчення наради відбулося засідання голів парламентських фракцій під керівництвом голови Верховної Ради, на якому обговорювалося питання щодо персонального голосування кожного депутата.

Довідка УНІАН. 21 грудня 2010 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність закони України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

23 грудня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".

Сьогодні В.ЛИТВИН повідомив, що законопроекту надійшло понад 400 поправок.