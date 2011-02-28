"БЮТ-Батьківщина": Міносвіти хоче забрати у студентів стипендії

«Бутафорська» Всеукраїнська студентська рада при Міносвіти, яка проходила в Києві 25-26 лютого, підтримала… скасування стипендій студентам. Стипендії пропонується виплачувати лише студентам-пільговикам, а також у вигляді академічного заохочення та за наукові досягнення. Таку заяву щодо планів уряду зробила сьогодні прес-служба «БЮТ-Батьківщини».

Поки Янукович під заготовлену заздалегідь фонограму гіпнотизував громадян України звітом про перші роковини перебування при владі, його підлеглі затіяли чергову чорну справу – цього разу руки горе-реформаторів вчепилися у горло студентам, йдеться у заяві.

«БЮТ-Батьківщина» вимагає від режиму Януковича негайно відмовитися від таких антисоціальних планів і публічно дати чіткі гарантії того, що стипендії усім студентам «бюджетникам» будуть не просто збережені, але й істотно збільшені. А Також закликають студентство не мовчати. “Тільки активною позицією вони зможе відстояти плани режиму Януковича фактично скасувати стипендії”.

Навіть у часи світової економічної кризи, йдеться в заяві, уряд Юлії Тимошенко день у день виплачував стипендії студентам, а їхнє останнє істотне збільшення відбулося в 2008 році за ініціативи уряду Тимошенко.

Натомість, за рік свого президентства Віктор Янукович не виконав своєї головної виборчої обіцянки, даної студентам під час президентських виборів - забезпечити 75% державне замовлення у ВНЗ України. Виконання цього пункту програми Януковича дивним чином обернулося у скорочення державного замовлення на 42% в 2011 році.