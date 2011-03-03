Азаров заборонив закривати школи «на чиєсь бажання»

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заборонив закривати школи.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Прем’єр-міністр вважає, що категорично не можна закривати жодну школу, поки не вирішено питання з підвезенням дітей до інших навчальних закладів шкільним автобусом і працевлаштуванням вчителів шкіл, які закриваються.

Водночас, враховуючи те, що рішення про закриття шкіл приймають місцеві органи влади, які коштом своїх бюджетів утримують ці школи, глава уряду доручив Міністру освіти й науки Дмитру ТАБАЧНИКУ не допустити закриття ні однієї школи, якщо не виконано зазначені умови.

«Зрозуміло, що просто так, на чиєсь бажання ми школи не закриваємо», - підкреслив М.АЗАРОВ.

За його словами, підстави мають бути абсолютно об’єктивні, і батьки з вчителями мають їх зрозуміти. «Але у кожному випадку, коли, безумовно, доцільно закрити школу через недостатню кількість учнів та неможливість забезпечити якісний навчальний процес, міністр особисто буде відповідати, щоб у дітей був шкільний автобус, а вчителі працевлаштовані. Без цього я забороняю закривати школу», - вважає прем’єр.

В уряді нагадують, що поточного року за кошти державного і місцевого бюджетів, з інших джерел передбачено придбати близько 550 шкільних автобусів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 березня, Д.ТАБАЧНИК виступив з ініціативою закриття шкіл, де навчається менше 40 учнів.