Із Лівії евакуювали вже більше 400 українців

Із 23 лютого з Лівії був евакуйований 401 громадянин України: 279 осіб українськими літаками, 122 – транспортом інших держав.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, який є головою робочої групи, покликаної оперативно вирішувати питання щодо забезпечення безпеки громадян України на території держав Північної Африки і Близького Сходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, за його даними, українська сторона власним транспортом також забезпечила евакуацію 166 іноземних громадян (по 31 – Росії та Узбекистану, 24 – Азербайджану, 16 – Таджикистану, 12 – Польщі, 9 – Болгарії, по 8 – Сербії та Казахстану, 7 – Білорусі, по 4 – Киргизстану та Чехії, по 2 - Словаччини, Румунії та Хорватії, по одному – Угорщини, Боснії і Герцеговини, Туреччини, Португалії, США та Лівії).

А.КЛЮЄВ повідомив, що станом на ранок 3 березня у Посольстві України в Лівії зареєструвалися для можливого виїзду у разі погіршення ситуації 29 громадян України.

У зв‘язку із плановим прибуттям до порту Тріполі іноземних поромів українське Посольство сприятиме виїзду наших співвітчизників водним шляхом у напрямку Мальти, сказав перший віце-прем‘єр України.

Він також повідомив, що 2 березня за результатами домовленостей, досягнутих із британською стороною, 4 громадянина України були відправлені з міста Бенгазі до Мальти кораблем «Йорк» ВМС Великобританії.

Крім того, 2 березня 20 громадян України, раніше евакуйованих з Лівії, були доставлені до Москви з Мальти літаком МНС Росії. Посольство України в Російській Федерації забезпечить їх повернення на Батьківщину, повідомив А.КЛЮЄВ.

За його словами, до аеропорту Бориспіль також прибули 8 громадян України, які напередодні були вивезені з Тріполі до Бухареста літаком румунських ВПС.