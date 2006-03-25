Партія регіонів серйозно непокоїться за вибори на Луганщині

Обласна організація Партії регіонів України повідомила ЗМІ, що завтра на дільницях за ходом голосування буде спостерігати понад 3 тисячі їхніх спостерігачів, а також 20 уповноважених юристів.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Луганського обласного відділення партії Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що на сьогодні організація налічує 117 тис. партійців які, за його словами, «не дадуть владі зірвати вибори».