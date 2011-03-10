Онопенко спростовує закиди на свою адресу на 25 сторінках

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО спростовує закиди групи суддів ВСУ, які ініціюють його відставку з посади.

Аргументи В.ОНОПЕНКА з цього приводу містяться у його «Поясненні щодо питань, порушених у поданні про висловлення недовіри голові Верховного Суду України В.В.ОНОПЕНКУ (в порядку частини восьмої статті 43 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»)», текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, В.ОНОПЕНКО заявляє, що подання про висловлення йому недовіри не є вмотивованим, що суперечить частині третій статті 43 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Характеризуючи це подання, В.ОНОПЕНКО зазначає, що його мотивація «носить декларативний та суперечливий характер, більшість його положень є взагалі надуманими, висловлені в ньому твердження не відповідають дійсності, а висновки є безпідставними – вони належно не обґрунтовані і не підкріплені конкретними фактами та доводами».

В.ОНОПЕНКО наголошує, що такі звинувачення, як повне самоусунення від будь-якої участі у процесі законодавчого забезпечення судової реформи; відсутність чіткої і безкомпромісної позиції та непослідовність у відстоюванні позиції ВСУ та інтересів системи судів загальної юрисдикції, небажання проводити конструктивний діалог на всіх стадіях такого забезпечення, що мало наслідком позбавлення ВСУ переважної більшості повноважень; незабезпечення належної організації процесу здійснення судочинства у ВСУ, що призвело до накопичення судових справ; неналежне виконання повноважень голови ВСУ, які створювали б механізми для покращення стану справ у судовій системі та переважно політичний характер його діяльності як голови ВСУ, що призвело до політизації діяльності ВСУ, - не відповідають дійсності та спростовуються фактичними даними, перелік яких він докладно наводить у своєму поясненні на 25 сторінках.

Підсумовуючи викладене у поясненні, голова ВСУ заявляє, що його аргументи є підставою для однозначного висновку про те, що ініціювання питання про висловлення йому недовіри позбавлене будь-яких правових підстав, а внесене на розгляд Пленуму Верховного Суду України подання є фактично і юридично необґрунтованим.

Як повідомляв УНІАН, на 11 березня заплановано Пленум Верховного Суду України з питання висловлення недовіри голові суду В.ОНОПЕНКУ, яке ініціюється групою суддів ВСУ.