Депутат: на чиї гроші купили Укртелеком, досі не відомо

Заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат (НУ-НС) Олександр БОНДАР планує звернутися до Генеральної прокуратури України у випадку, якщо компанія – покупець ВАТ "Укртелеком" офіційно не поінформує про джерела коштів, які вона повинна внести за придбаний пакет, реальних власників, а також плани щодо розвитку приватизованого підприємства.

Про це О.БОНДАР повідомив журналістам.

"Якщо не буде офіційно заявлено, як обіцяли власники в Австрії, хто купив, звідки гроші, я думаю, що ми ініціюватимемо звернення до прокуратури, Президента, когось ще, щоб нам пояснили, хто є реальним власником "Укртелекому", – зазначив він.

Водночас, за словами О.БОНДАРЯ, швидше за все, на це звернення буде одержано формальну відписку. "Але ми це все одно обов`язково зробимо", – запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України вчора, 11 березня, підписав із ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна 92,79% держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн., що всього на 75 млн. грн. більше за його стартову ціну.

Нагадаємо, згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЕСУ» як єдиного учасника конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» із пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО 21 грудня 2010 року заявив, що на конкурс із продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла лише одна заявка – від компанії «ЕСУ» (ESU), що є дочерним підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в даному конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведена незалежна оцінка пропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За результатами оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком» становила 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищила стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» всього на 75 млн. грн.

Керуючий партнер компанії EPIC Петер ГОЛДШАЙДЕР (Peter Goldscheider) раніше заявив, що його концерн не діє на користь представників великого українського капіталу. Він також зазначив, що інвестор готовий піти на серйозні інвестиції в розвиток компанії для того, щоб провести повномасштабну реструктуризацію діяльності оператора. При цьому він повідомив, що основною метою компанії як фінансового інвестора є реструктуризація «Укртелекому» для подальшого перепродажу.

На думку ряду українських експертів, «Укртелеком» може бути перепродано через кілька років після його приватизації за ціною в кілька разів вищою за ту, за якою його було приватизовано.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.