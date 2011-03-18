Медведєв збирається в Катинь?

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ може взяти участь в заходах до 71-х роковин Катинської трагедії разом із Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.

За даними Польського інформаційного агентства, яке посилається на власні джерела, Президенти можуть зустрітися в Катині 11 квітня.

Представники канцелярії польського Президента поки що не коментують цієї інформації.

Gazeta wyborcza повідомляє з посиланням на свої джерела, що остаточна дата заходу ще не узгоджена, але „є добра воля обох сторін, щоб зустріч відбулася”.

Газета нагадала, що на цьому тижні Б.КОМОРОВСЬКИЙ повідомив про перенесення запланованих на 3 квітня Катинських заходів.

Президент Польщі зазначив, що заходи мали б відбутися за участю Президента РФ, але не 10 квітня, коли виповниться рік Смоленської трагедії, яка забрала життя його попередника Леха Качинського.

Як повідомляв УНІАН, 70-ту роковину Катинської трагедії 7 квітня 2010 року відзначали спільно глави російського та польського урядів Володимир ПУТІН та Дональд ТУСК.

10 квітня без Президента РФ планував вшанувати пам’ять розстріляних радянським НКВС поляків Президент Польщі Л.Качинський, який загинув в авіакатастрофі під час посадки літака в російському Смоленську.