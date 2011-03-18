Наша Україна вимагає від Януковича втрутитися у проблему закриття шкіл

Народні депутати від партії «Наша Україна» вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА особисто втрутитися у проблему закриття шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це йдеться в депутатському зверненні, підписаному членами партійної групи у парламенті.

У зверненні наголошується, що ситуація із закриттям шкіл з українською мовою навчання у Донецькій та Луганській областях продовжує викликати в української громадськості велику і обгрунтовану стурбованість.

«На жаль, після публічної обіцянки Президента України 25 лютого 2011 року у прямому ефірі проекту «Розмова з країною» про те, що буде припинене закриття шкіл з українською мовою навчання, на практиці нічого не змінилось», - наголосили депутати.

Вони зауважили, що 12 березня ЗМІ поширили інформацію про загрозу ліквідації школи №17 з української мовою навчання у м. Макіївка Донецької області.

У зв’язку з цим батьки учнів цієї української школи вимушені були написати відповідного протестного листа Макіївському міському голові Олександру МАЛЬЦЕВУ, у якому виклали свою категоричну позицію проти закриття цього навчального закладу. У звернені викладаються й інші факти намагань влади закрити школи у Донецькій та Луганській областях.

Враховуючи викладене, депутати вимагають від Президента особисто втрутитися в цю проблему і не допустити закриття українських шкіл та грубого порушення мовних та освітніх прав громадян України.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів буде відбуватися згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і видатків місцевих бюджетів на їх утримання».