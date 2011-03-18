Зі Львова та Луганська стартує "Автомобільний марш протесту"

Зі Львова та Луганська 21 березня стартує «Автомобільний марш протесту Україною».

Як повідомив УНІАН голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій КОРЧИНСЬКИЙ, акцію проведе Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу із залученням громадських рухів та об‘єднань.

Акція «Автомобільний марш протесту Україною» у формі автопробігу-протесту стартує зі Львова та Луганська і завершиться об‘єднанням автоколон 25 березня у Києві.

За словами А.КОРЧИНСЬКОГО, дві автоколони виїдуть зі Львова та Луганська 21 березня о 12.00 та з’єднаються 25 березня у Києві, де проведуть протестний мітинг.

«Автопробіг передбачається як акція загального єднання громадян України. У містах руху колон передбачено проведення мітингів, семінарів, круглих столів, збір підписів під спільними вимогами - відставки уряду, який здійснює непрофесійні та неефективні реформи», - розповів А.КОРЧИНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що до акції долучилися представники Конфедерації вільних профспілок, молодіжного руху «Відсіч», Асоціації правозахисників України, Всеукраїнської спілки ветеранів, Спілки офіцерів України, Асоціації українських банків.

Як розповів А.КОРЧИНСЬКИЙ, у Львові колона з легкових та вантажних автомобілів сформується об 11.00 на вулиці Пасічній, звідки вирушить о 12.00 до Києва, зупиняючись по маршруту слідування у містах та райцентрах для проведення мітингів та інформування громадян про мету акції.

25 березня учасники автопробігу зі Львова та Луганська об`єднаються на Софійській площі Києва, де відбудеться мітинг протесту під гаслом: «Відбери в олігархів Україну, поверни її громадянам!» з вимогами відставки уряду, «який проводить неефективні та непрофесійні реформи», підкреслив А.КОРЧИНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що свої вимоги вони мають намір цього ж дня передати до Адміністрації Президента України.