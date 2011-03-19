Тимошенко: неприродно, щоб прем'єр-міністр давав хабарі

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що на посаді глави уряду не давала і не брала хабарів.

Про це вона заявила під час ефіру "Великої політики" на телеканалі Інтер.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, так склалося, що глава уряду, перебуваючи на посаді, хабарів не дає. "Як правило, поганому прем`єр-міністру хабарі дають. Тому я, як прем`єр-міністр, хабарі не давала, бо не природно це", - сказал вона. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що так само і не брала хабарів, перебуваючи на цій посаді.

"Стосовно того, щоб брати хабарі і щоб дійсно це було обов`язковим для кожного прем`єр-міністра, то можу сказати, що не всі однакові. Якби були такі хабарі, то я переконана, що ця Генпрокуратура, яка паше вже рік, щоб щось на мене знайти, вже б знайшла і очевидно пред`явила нарешті щось народу", - додала вона.