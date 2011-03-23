Депутати Бундестагу готові допомагати українським колегам-опозиціонерам

Депутати німецького Бундестагу готові надавати допомогу українським колегам, які зараз перебувають в опозиції.

Як заявила депутат парламенту Німеччини Віола фон КРАМОН у Берліні на зустрічі з народними депутатами України з опозиційних фракцій, допомога надаватиметься в рамках програми Бундестагу "Парламентарії захищають парламентаріїв".

Як повідомив УНІАН народний депутат України Юрій СТЕЦЬ («Наша Україна – Народна Самооборона»), ця програма передбачає захист членів парламентів інших країн, в тому числі й колишніх депутатів, від усіх видів політичних переслідувань.

За словам Ю.СТЕЦЯ, зараз в Берліні, крім нього, перебувають народні депутати України Володимир АР`ЄВ, Олесь ДОНІЙ (НУ-НС) та Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (БЮТ).

Народні депутати України від опозиційних фракцій 21-23 березня зустрілися з депутатами Бундестагу, комісаром МЗС Німеччини з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, представниками Єврокомісії у ФРН, експертами провідних німецьких фондів.

Народні депутати України розповіли німецьким колегам про факти політичних переслідувань опозиції, арешти активістів, тиск з боку владних структур на релігійні громади, обмеження свободи слова.

За словами Ю.СТЕЦЯ, він не очікував, що представники Бундестагу та представники Європейського Союзу в Німеччині, громадські діячі дуже обізнані про ситуацію в Україні, і «вони вже не соромляться, як раніше, дипломатично коментуючи те, що в Україні є загроза знищення демократії». «На нашій подіум-дискусії були присутні багато німецьких журналістів, які теж дуже обізнані з українськими реаліями», - сказав Ю.СТЕЦЬ.

«Мене здивувало, але в прагматичній Німеччині готові поступитися своїми більш теплими газовими стосунками з Росією для збереження стабільності та демократії в Україні», - сказав народний депутат.

Як зауважив В.АР`ЄВ, "німецька сторона давно очікувала приїзду представників української опозиції. На усіх зустрічах ми почули слова великої стурбованості станом демократії в Україні та фактами політичних репресій. Крім того, ми відчули підтримку з боку німецьких колег і готовність представників німецької влади до реальних дій для збереження демократії в Україні». При цьому німецькі експерти постійно наголошували на необхідності спільних дій українських опозиційних сил, підкреслив депутат.