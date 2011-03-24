Мельниченко заявляє, що очна ставка з Кучмою для нього є святом

Колишній майор Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що очна ставка, яка має відбутися сьогодні з екс-президентом Леонідом КУЧМОЮ, для нього є святом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля центрального входу до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди він прибув за викликом для проведення очної ставки з Л.КУЧМОЮ.

«Мене викликали для очної ставки. Для мене це свято. Тому я одягнув білу сорочку. Для Л.КУЧМИ – травма… Просто у людей здають нерви… У Л.КУЧМИ реально здають нерви», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зауваживши, що сьогодні в разі, якщо очна ставка відбудеться, відповідно до норм Процесуального кодексу, він має право ставити Л.КУЧМІ запитання, а він – відповідно до тих самих норм – на них повинен давати відповіді.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, перше питання, яке він хоче поставити своєму колишньому шефу, стосується того, чи дійсно останній просив колишнього Президента РФ Володимира ПУТІНА «врегулювати безбашенного МЕЛЬНИЧЕНКА», чи домовлявся з ним останній, щоб М.МЕЛЬНИЧЕНКО не давав свідчення в прокуратурі, які умови виставлялися.

«У нього немає вже права не давати відповіді. Я хотів би, щоб він (Л.КУЧМА – УНІАН) не скористався 63 статтею Конституції, щоб не давати проти себе покази, бо якщо він дуже швидко вийде (мається на увазі з Генпрокуратури) то це означає, що він відмовився від очної ставки», - зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, додавши при цьому, що відповіді на питання, які він хоче почути, він знає, оскільки вони у нього «задокументовані».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 березня, біля Головного слідчого управління Генпрокуратури, відповідаючи на запитання, чому він вчора пішов з очної ставки зі своїм колишнім охоронцем Л.КУЧМА сказав, що не хоче очної ставки з екс-майором управління Держохорони М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, оскільки вважає його зрадником.

«Зрозумійте мене правильно. Я не розумію - вибачте мою душу грішну, - як можна з цією істотою перебувати в одному приміщенні? І не тому, що він за десять років на мене вилив бруду стільки, що не дай Боже комусь, і вчора ще продовжував… Але я вибачаю його за вчорашнє», - сказав Л.КУЧМА. На його переконання, М.МЕЛЬНИЧЕНКО - «зрадник і протягом 10 років він, можна так сказати, зраджував національні інтереси України».