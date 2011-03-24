Наливайченко: Антинародний уряд повинен піти у відставку

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що громадяни піднімаються на «справедливий протест проти антинародних дій уряду Миколи АЗАРОВА», і що автопробіг підприємців є «останнім попередженням для цієї влади від імені всієї країни».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Нашої України».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, на відміну від податкового Майдану 5-місячної давності, громадяни виступають не з тільки з соціальними, а, передусім, з політичними вимогами. «На акції протесту виходять вчителі, медики, шахтарі, робітники і студенти у різних регіонах країни. Перелік претензій громадян до влади розширюється з кожним місяцем: наступ на спрощену систему оподаткування підприємців, зростання безробіття та заборгованості з виплати заробітної платні, неконтрольоване зростання цін та падіння реальних доходів громадян, дискримінаційний до більшості населення проект пенсійної реформи, наміри влади підвищити плату за освіту, зростання чиновницької корупції та беззаконня в судах», - зазначає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, якщо влада і надалі ігноруватиме потреби та права більшості українських громадян, то наступним після податкового Майдану стане загальнонародний, «а його учасники більше не запропонують Президенту чаю, а вимагатимуть негайно звільнити владні кабінети». Адже, наголошує він: «Правда – на стороні людей. Антинародний уряд має піти у відставку».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «Наша Україна» надаватиме посильну правову та організаційну допомогу організаторам і учасникам громадянських протестів, контролюватиме законність дій правоохоронних органів, в тому числі через присутність на масових заходах народних депутатів та апелювання до міжнародних правозахисних організацій.

«Нашоукраїнці» активно долучаться до проведення протестних акцій по всій країні. Наше спільне завдання сьогодні – контроль над владою та недопущення дій чиновників, які обмежуватимуть права і погіршуватимуть життя людей», - підкреслив голова політради «Нашої України».