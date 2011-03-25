До суду передано справу про підпал пам'ятника на Верецькому перевалі

Прокуратура Закарпатської області направила до суду кримінальну справу щодо осіб, які вчинили хуліганство на Верецькому перевалі – підпалили пам’ятний знак на честь переходу угорськими племенами в Карпатську низовину. Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства прокуратури Закарпатської області Іван КОСЕЙ.

За його словами, прокуратура направила до суду кримінальну справу, яка набула суспільного резонансу за обвинуваченням трьох осіб у вчиненні ними хуліганства за ознаками ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

І.КОСЕЙ уточнив, що, згідно з зібраними у справі доказами, які ґрунтуються на матеріалах досудового слідства, встановлено, що 19 лютого 2011 року група осіб у складі трьох чоловік, діючи, з мотивів явної неповаги до суспільства, умисно підпалили належний товариству Угорської культури Закарпаття пам’ятний знак.

Цей пам’ятник був споруджений на честь переходу угорськими племенами в Карпатський басейн і розташований на належній цьому товариству земельній ділянці на Верецькому перевалі поблизу с. Верб’яж Воловецького району на межі Закарпатської та Львівської областей.

«Внаслідок протизаконних дій вогнем пошкоджено цей пам’ятний знак, і завдано зазначеному товариству матеріальної шкоди на загальному суму 42 583 грн.», - уточнив працівник прокуратури.

Він також додав, що за такі дії законом передбачено максимальний вид покарання – до 4-х років позбавлення волі.