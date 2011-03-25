Томенко: Через Кучму хочуть змусити Пінчука поділитися

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що одне із завдань справи проти Леоніда КУЧМИ - змусити зятя екс-президента, бізнесмена Віктора ПІНЧУКА поділитися майном і телеканалами.

Таку думку М.ТОМЕНКО висловив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Віце-спікер висловив переконання, що висунення обвинувачення Л.КУЧМІ в перевищенні влади не свідчить про бажання розкрити справу.

«На мою думку, політична складова домінує», - заявив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що на плівках Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА зафіксовано багато розмов, що компрометують колишніх та нинішніх високопосадовців.

«Як не парадоксально, але спроба нинішньої команди очолити кампанію «Україна без Кучми», передовсім, направлена проти них… Адже якби ми жили в демократичній країні, то ті фрагменти (плівки, що компрометують високопосадовців) мали б демонструвати по телебаченню» - зазначив М.ТОМЕНКО.

На його думку, висунення обвинувачень Л.КУЧМИ б’є і по команді Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Тепер, пішовши цим прецедентом, кожен громадянин повинен вимагати у Генеральної прокуратури паралельно відкривати справи проти Миколи АЗАРОВА, проти ЯНУКОВИЧА… Якщо записи є автентичними, то треба посадити половину уряду, половину голів обласних адміністрацій, велику команду Адміністрації Президента, ну і значну кількість людей при владі, бо вони були системною, інтегральною складовою команди Леоніда КУЧМИ», - вважає віце-спікер.

На думку М.ТОМЕНКА, висунення обвинувачення Л.КУЧМІ має на меті спростувати обвинувачення в вибірковому застосуванні права в Україні: «Як я собі уявляю, в задумці політтехнологічній виглядало так, що КУЧМА є вагомою фігурою, що може урівноважити ТИМОШЕНКО разом з ЛУЦЕНКОМ і всіма іншими».

Другою причиною висунення обвинувачень Л.КУЧМІ з боку Генеральної прокуратури, на думку М.ТОМЕНКА, є падіння рейтингу Президента В.ЯНУКОВИЧА та зростання протестних настроїв у суспільстві.

«Зараз рейтинг ЯНУКОВИЧА становить 24-27%, тоді як в «медовий місяць» президентства він становив 42-46%», - підкреслив політик.

М.ТОМЕНКО вважає, що третьою причиною переслідування Л.КУЧМИ правоохоронцями є бажання отримати частину статків мільярдера В.ПІНЧУКА, зятя Л.КУЧМИ.

«Змусити його (В.ПІНЧУКА) поділитися майном і телеканалами – одне з завдань справи проти КУЧМИ», - сказав М.ТОМЕНКО.