Тепло в Одесі включали з прокурором і судовим виконавцем

Минулої ночі 30 котельних відновили теплопостачання житлових будинків одеситів.

Як передає кореспондент УНІАН, подати газ комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» і «Одеській ТЕЦ» розпорядився виконавчий директор ВАТ «Одесагаз» Віталій ГЕРАСИМЕНКО.

Рішення продовжити газопостачання керівництвом ВАТ «Одесагаз» було ухвалене після того, як підприємство відвідав міський голова Олексій КОСТУСЄВ, якого супроводжували прокурор міста Анатолій КОВАЛЕНКО і судовий виконавець, які вимагали виконати рішення Приморського райсуду Одеси про заборону відключення газопостачання, незважаючи на великі заборгованості підприємств-споживачів газу.

«Виконуйте розпорядження суду, – звернувся О.КОСТУСЄВ до В.ГЕРАСИМЕНКА. - Ви в курсі, що є звернення до прокуратури міста про невиконання рішення суду? Буде порушена кримінальна справа».

Після того, як цю погрозу підтвердили також представники правоохоронних органів, виконавчий директор ВАТ «Одесагаз» розпорядився відновити подачу енергоносія.

У свою чергу, О.КОСТУСЄВ запевнив дирекцію ВАТ «Одесагаз», що «працюватиме з керівництвом «Нафтогазу України» для вирішення «вузла проблем» з погашення заборгованості за поставлений газ.

Як повідомлялося, у ніч на 24 березня вночі фахівці ДК «Газ України» відключили житлові будинки в Одесі від газопостачання, мотивуючи це багатомільйонною заборгованістю населення за енергоносії в розмірі понад 262 млн. грн.

Коментуючи це, виконуючий обов`язки віце-мера Одеси з ПЕК Микола РУБЛЯ заявив: «Населення заборгувало тепловикам понад 200 млн. грн. І приблизно таку ж суму їм винна держава – як компенсацію різниці в тарифах. При цьому два підприємства «Теплопостачання міста Одеси» і «Одеська ТЕЦ» заборгували ДК «Газ України» близько 300 млн. грн.».

У свою чергу, представники ДК «Газ України» зазначають, що населення в цілому сумлінно і своєчасно сплачує за спожиті комунальні послуги, зокрема теплову енергію, проте сплачені ним кошти своєчасно компанії не надходять. Зокрема, комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» станом на 21 березня заборгувало 187 млн. грн. (45%), а «Одеська ТЕЦ» – 78 млн. грн. (35%).

Мер О.КОСТУСЄВ заявив учора, що вважає протиправними дії співробітників ДК «Газ України», які відключили житлові будинки від теплопостачання.

«Я абсолютно не згоден з тим, як поводяться представники «Нафтогазу України»… Приїжджають і починають поводитися як окупанти. Намагаються відключити місто від газу і від тепла», - заявив О.КОСТУСЄВ на брифінгу.

Не заперечуючи існуючої заборгованості, він, разом з тим, підкреслив, що існує рішення Приморського райсуду Одеси, що забороняє НАК «Нафтогаз України» відключати за борги підприємства теплопостачання. Проте «вони плюють на це рішення, і роблять свою справу», - зазначив О.КОСТУСЄВ, додавши, що виконавча служба займається забезпеченням виконання рішення суду.

Крім того, констатував О.КОСТУСЄВ, «до міської прокуратури надійшла заява про невиконання рішення суду. І сьогодні, я думаю, що прокуратура Одеси порушить кримінальну справу, щоб знали як поводитися і куди приїхали».