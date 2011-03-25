Дружина викраденого палестинця не почувається в Україні у безпеці

Дружина палестинського інженера, котрий у лютому зник в Україні, а пізніше опинився в ізраїльській в`язниці, Дірара АБУСІСІ Вероніка АБУСІСІ заявляє, що ізраїльський суд досі не пред`явив її чоловіку офіційні звинувачення.

Про це В.АБУСІСІ сказала на прес-конференції в УНІАН.

«Пройшло вже шість судових засідань, а офіційного звинувачення досі немає», - сказала вона.

За словами В.АБУСІСІ, заступник генерального прокурора Ізраїлю клопотав про те, щоб продовжити строк арешту її чоловіка.

Як повідомив адвокат об`єднання «Укрінюрколегія» Андрій КИРІЄНКО, який захищає інтереси В.АБУСІСІ та її чоловіка, офіційне звинувачення суд планує висунути після 17 квітня.

В.АБУСІСІ також повідомила, що її чоловік має «великі проблеми із здоров`ям».

Крім того, вона заявила, що не почувається в безпеці в Україні. «Мій чоловік зник у демократичній країні, де є камери спостереження на вокзалах і в аеропортах, багато міліції. Це не Мозамбік, це демократична держава з певними етичними і політико-правовими нормами, але я не відчуваю себе в безпеці», - сказала В.АБУСІСІ.

Вона також упевнена, що з території України її чоловіка викрала ізраїльська спецслужба «Моссад», оскільки зараз він знаходиться саме в цій країні.

В.АБУСІСІ зазначила, що на сьогодні ні компетентні органи Ізраїлю, ні України офіційно не підтвердили, що її чоловік знаходиться в ізраїльській в`язниці.

Вона також повідомила, що сьогодні відвідала посольство Ізраїлю в Україні і надала докази свого адвоката в Ізраїлі про те, що її чоловік дійсно знаходиться в цій країні, і стосовно нього проводяться слідчі заходи. «Мені відповіли, що коментарів немає», - сказала В.АБУСІСІ.

Крім того, В.АБУСІСІ повідомила, що шестеро її дітей, котрі є громадянами України, знаходяться в Секторі Газа.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня ізраїльський сайт Israelinfo повідомив, що Держава Ізраїль вперше визнала свою причетність до викрадання палестинського інженера Д.АБУСІСІ, зниклого на території України в середині лютого. Визнання відбулося під час слухань, які проходили минулого четверга в мировому суді Петах-Тікві. Заступник голови суду Лея ЛЕВ-ОН частково зняла заборону на публікацію інформації про цю справу і дозволила обнародувати той факт, що Д.АБУСІСІ був заарештований «з метою розслідування» і знаходиться в ізраїльській в`язниці.

Про зникнення Д.АБУСІСІ 23 лютого заявила його дружина Вероніка. За її словами, її чоловік виїхав з Харкова до Києва, проте, як з`ясувалося пізніше, в ніч на 19 лютого, за словами провідника вагону №6, двоє невідомих висадили Д.АБУСІСІ з потягу на одній із станцій.

10 березня в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України повідомили про перевірку інформації про Д.АБУСІСІ.

11 березня СБУ заявила про намір звернутися в регіональне Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців з приводу інформації про викрадення громадянина Палестини Д.АБУСІСІ.

22 березня керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ повідомив, що в МЗС України буде запрошений керівник дипломатичної установи Держави Ізраїль в Україні для отримання офіційних роз`яснень з приводу цього інциденту. МЗС поки що не одержало офіційної інформації від ізраїльської сторони.