Марина Ставнійчук йде працювати до Януковича?

Члена Венеціанської комісії Марину Ставнійчук найближчим часом буде призначено на посаду в адміністрації президента.

За інформацією DT.UA, відповідний проект указу вже підготовлено. Джерело в АП повідомило, що М.Ставнійчук, швидше за все, буде призначено на посаду заступника глави президентської адміністрації. У той же час не виключено, що вона стане радником глави держави.

На новій посаді М.Ставнійчук буде займатися питаннями конституційного процесу, зокрема, роботою Конституційної асамблеї. Окрім того, до сфери її відповідальності буде віднесено питання зміни виборчого законодавства.

Коментуючи рішення про призначення М.Ставнійчук в адміністрацію президента, джерело DT.UA в АП сказало: «Член Венеціанської комісії - це занадто серйозний ресурс для того, щоб залишати його опозиції».

Сама М.Ставнійчук на питання DT.UA про можливість призначення на посаду в АП відповіла: «Я це не коментую».

М.Ставнійчук є членом Венеціанської комісії (Європейської комісії за демократію через право). З 1999 по 2007 рік обіймала посаду заступника голови ЦВК, із червня 2007 року по березень 2010-го була заступником голови секретаріату президента Віктора Ющенка — представником президента у Конституційному суді — представником президента у Центральній виборчій комісії.