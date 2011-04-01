Тимошенко у березні шість разів обманула ГПУ?

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України 31 березня направив листа лідеру партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО з черговим роз’ясненням, що обвинувачена не повинна вчиняти дій до безпідставного затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури, зокрема, у листі йдеться, що упродовж березня цього року Ю.ТИМОШЕНКО, підтвердивши про свою явку, шість разів не з’явилася до слідчого, не повідомивши причини, і зазначене може свідчити про умисне затягування процесу ознайомлення.

У зв’язку з цим слідчий вкотре нагадав Ю.ТИМОШЕНКО, що кожного робочого дня з 9-ї до 18-ї години вона має у прийнятний для неї час знайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Копію цього листа також направлено адвокату обвинуваченої Богдану ФЕРЕНЦУ.