Від Генпрокуратури тепер очікують справи щодо Медведєва?

Враховуючи той факт, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно Леоніда КУЧМИ переважно на підставі свідчень екс-охоронця Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА і наданих ним слідству «аудіозаписів», то логічним був би наступний крок ГПУ – порушення кримінальної справи стосовно Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА. Про це пише сьогодні газета «2000» у статті «Відкрити кримінальну справу стосовно Медведєва Дмитра Анатолійовича».

Видання нагадує, що на прес-конференції 23 березня ц.р. колишній охоронець екс-Президента України М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що організатори вбивства Георгія Гонгадзе пропонували йому 100 млн. дол. США (раніше він називав 1 млрд.), а займався переговорами не хто інший, як тодішній голова Адміністрації Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВ.

«Тобто елементарна логіка зобов`язує припускати, що нинішній Президент РФ не лише знає злочинців, а й є їхнім співучасником, оскільки сприяв їхнім спробам приховати сліди вбивства журналіста. Покарання за подібне діяння передбачене кримінальними кодексами і України, і Росії», – відзначає видання.

Газета «2000» також пропонує звернути увагу на публікацію у ЗМІ постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ. Видання ставить питання: яким чином копія цієї постанови опинилася у журналістів, «адже, згідно з процесуальними нормами, документ міг бути виданий на руки лише звинуваченому або підозрюваному, але ніяк не свідкові – МЕЛЬНИЧЕНКУ. Значить, до цього доклала руку сама Генпрокуратура?» Так чи інакше, відзначає газета, потрібне або офіційне підтвердження ГПУ, що це оригінал постанови, і у цьому разі – відповідь на питання, як він опинився у розпорядженні ЗМІ.

На думку видання, Л.КУЧМІ є сенс негайно оскаржити постанову про порушення кримінальної справи на підставі статті 236-8 Кримінально-процесуального кодексу України, яка відзначає: «Розглядаючи скаргу на постанову про порушення справи, суд зобов`язаний перевіряти наявність приводів і підстав для винесення зазначеної постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою для винесення постанови про порушення справи...»

«Хотів би я подивитися на суддю, який визнає законним джерело отримання «записів» майора! Експерти часто посилаються на статтю 62 Конституції України, яка вказує, що «звинувачення не можуть грунтуватися на доказах, здобутих незаконним шляхом», відзначаючи, що ніхто не дав висновку, що «плівки» одержані законно. Але ще більше «записи МЕЛЬНИЧЕНКА» підпадають під статтю 68 КПК України: «Не можуть служити доказами повідомлені свідком дані, джерело яких невідоме», – пише автор матеріалу.

На його думку, важко також представити суддю, який визнав би законним рішення про порушення справи про вбивство, коли досі не знайдено тіло жертви. Так, «2000» нагадує, що є і свідчення матері Г.Гонгадзе. «...Так, ПУКАЧ вказав на місце поховання черепа. Але він не належить моєму синові. Зуби черепа – красиві й великі. У сина ж були дрібні білі зуби зі стертими поверхнями, тому що в дитинстві Георгій часто скреготів ними. Я – зубний лікар, невже я не зможу визначити по зубах, це мій син чи ні?», - цитує видання слова Лесі ГОНГАДЗЕ.